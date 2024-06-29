Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин: думал, на пути Беленова большой клуб точно будет

Бывший вратарь московского «Спартака» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о том, кто является лучшим российским голкипером за последние 30 лет.

— Кого из российских вратарей, скажем, последних трёх десятилетий поставили бы рядом с ним?

— Здорово Саша Беленов играет в свои 37 лет. Мы с ним давным-давно знаем друг друга, ещё в Белгороде работали. Так вот, нынешняя уверенность у него была всегда. В каком положении «Факел» был, когда Беленов пришёл? И Саша спокойно становится игроком матча в нескольких играх, на своих плечах очки команде приносит. Естественно, в комплексе с командными действиями. Но его игра вселяет уверенность в партнёров. Великолепно, молодец! Звоню, поздравляю его с победами и прекрасной игрой.

Я-то в глубине души думал, что на его вратарской дороге большой клуб точно будет. И всё вроде бы к этому шло. Не знаю, почему в итоге не получилось, потому что после «Салюта» мы в одной команде больше не пересекались», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.