Созин: контракт Карпина показывает – до 2028 года сборная России живёт в режиме ожидания

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по поводу продления контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС.

«Лично мне контракт Карпина показывает одно – минимум до 2028 года сборная России живёт в режиме ожидания. Если бы был отбор на ЧМ – контракт был бы 2+2. Во всех федерациях отталкиваются от результатов, но в РФС смотреть на результаты товарищеских матчей не будут. Видимо решили, что теории и ждём. Во всех сборных тренеры работают поэтапно, наш этап – ожидание», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

28 июня стало известно, что Карпин подписал новое соглашение с РФС, рассчитанное на четыре года.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.