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Фото: Неймар эмоционально праздновал каждый гол Винисиуса в ворота Парагвая на Копе-2024

Травмированный нападающий сборной Бразилии Неймар, находясь на трибуне во время матча 2-го тура группового этапа с Парагваем (1:4), бурно отпраздновал каждый из двух голов, забитых вингером бразильской национальной команды Винисиусом Жуниором.

Фото: Кадры из трансляции

Напомним, помимо Винисиуса, в матче с Парагваем голами отметились Савио и Лукас Пакета. Единственный гол за парагвайскую национальную команду забил защитник Омар Альдерете.

После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

Эти два гола стали первыми для Винисиуса за сборную Бразилии с лета 2023 года, когда в товарищеском матче 23-летний футболист поразил ворота Гвинеи (4:1).

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