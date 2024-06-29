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Фото: Неймар эмоционально праздновал каждый гол Винисиуса в ворота Парагвая на Копе-2024

Фото: Неймар эмоционально праздновал каждый гол Винисиуса в ворота Парагвая на Копе-2024
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Травмированный нападающий сборной Бразилии Неймар, находясь на трибуне во время матча 2-го тура группового этапа с Парагваем (1:4), бурно отпраздновал каждый из двух голов, забитых вингером бразильской национальной команды Винисиусом Жуниором.

Фото: Кадры из трансляции

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35'     0:2 Савио – 43'     0:3 Винисиус Жуниор – 45+5'     1:3 Альдерете – 48'     1:4 Пакета – 65'    
Удаления: Кубас – 81' / нет

Напомним, помимо Винисиуса, в матче с Парагваем голами отметились Савио и Лукас Пакета. Единственный гол за парагвайскую национальную команду забил защитник Омар Альдерете.

После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

Эти два гола стали первыми для Винисиуса за сборную Бразилии с лета 2023 года, когда в товарищеском матче 23-летний футболист поразил ворота Гвинеи (4:1).

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