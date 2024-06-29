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Экс-тренер вратарей «Спартака»: Максименко и Селихов – это топ-голкиперы РПЛ

Экс-тренер вратарей «Спартака»: Максименко и Селихов – это топ-голкиперы РПЛ
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Бывший тренер вратарей московского «Спартака» Василий Кузнецов поделился мнением о вратарях красно-белых Александре Максименко и Александре Селихове.

«При всём моём уважении к другим вратарям, Максименко и Селихов – это топ-вратари для Премьер-лиги. Как бы их ни критиковали, они демонстрируют высокий уровень надёжности, оба вызывались в сборную России. Для меня они два примерно равноценных вратаря. Максименко сейчас играет в старте «Спартака», чуть раньше первым был Селихов. Я могу сейчас только догадываться, но ему что-то мешает. Может быть, микротравмы», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В прошедшем сезоне 26-летний Максименко принял участие в 29 матчах «Спартака» во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». 30-летний Селихов в минувшем сезоне провёл четыре игры за «Спартак» в рамках РПЛ, пропустив два мяча…

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