Одноклубник Головина Фофана может перейти в «Милан» после Евро — La Gazzetta dello Sport

25-летний опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана выбрал «Милан» для продолжения карьеры, сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянцы предложили за футболиста € 25 млн. Считается, что «Монако» примет заявку на трансфер, но решение по поводу будущего Фофана будет принято после окончания чемпионата Европы в Германии. Футболиста также хотели клубы английской Премьер-Лиги, но он отдал предпочтение «Милану».

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.