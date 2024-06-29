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«Урарту» объявил о подписании Ивана Игнатьева

«Урарту» объявил о подписании Ивана Игнатьева
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Российский нападающий Иван Игнатьев перешёл в армянский «Урарту», сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале. Подробности перехода форварда не уточняются.

Напомним, в январе 2024 года 25-летний Игнатьев стал игроком «Железничара» на правах свободного агента. В конце апреля стало известно, что сербский клуб отказался от услуг российского футболиста. За клуб из Белграда он провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 600 тыс. В своей карьере Игнатьев также выступал за «Сочи», «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар»

По итогам минувшего сезона чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет российский тренер Дмитрий Гунько, финишировал на четвёртом месте, набрав 50 очков по итогам 36 матчей.

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