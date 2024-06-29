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Швейцария — Италия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Тетрадзе: Италия — не та команда, которую хочет видеть Спаллетти. Ему надо время в сборной

Тетрадзе: Италия — не та команда, которую хочет видеть Спаллетти. Ему надо время в сборной
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии, который состоится сегодня, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворитом в этой встрече я считаю Италию — 60 на 40 шансы. Но это 1/8 финала. Любая команда может хорошо настроиться на одну игру и выиграть. Может, Швейцария чем-то уступает, но в этой игре большое значение будет иметь настрой и организация игры.

Спаллетти мы хорошо знаем по работе в «Зените». Это квалифицированный тренер, который знает, что делает. В «Наполи» была очень хорошая команда. Видно было тренерскую работу, но в сборной ему надо время. Сейчас Италия — не та команда, которую хочет видеть Спаллетти. Но он к этом стремится, не отходит от своей цели. Для меня он очень хороший тренер», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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