Тетрадзе: Италия — не та команда, которую хочет видеть Спаллетти. Ему надо время в сборной

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии, который состоится сегодня, 29 июня.

«Фаворитом в этой встрече я считаю Италию — 60 на 40 шансы. Но это 1/8 финала. Любая команда может хорошо настроиться на одну игру и выиграть. Может, Швейцария чем-то уступает, но в этой игре большое значение будет иметь настрой и организация игры.

Спаллетти мы хорошо знаем по работе в «Зените». Это квалифицированный тренер, который знает, что делает. В «Наполи» была очень хорошая команда. Видно было тренерскую работу, но в сборной ему надо время. Сейчас Италия — не та команда, которую хочет видеть Спаллетти. Но он к этом стремится, не отходит от своей цели. Для меня он очень хороший тренер», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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