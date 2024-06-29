Тренер сборной Парагвая остался недоволен поведением Винисиуса в матче Копы-2024

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Главный тренер сборной Парагвая Даниэль Гарнеро выразил недовольство поведением крайнего нападающего бразильской национальной команды Винисиуса Жуниора во время очного матча во 2-м туре группового этапа Евро-2024 (1:4).

«У него такой стиль игры, с которым соперникам непросто смириться. Но для этого есть арбитр. Судья должен устанавливать границы. Винисиус играет так, как считает нужным», — приводит слова Гарнеро Marca.

Напомним, во время матча Парагвай — Бразилия Винисиус принял участие в нескольких стычках с футболистами соперника. На 83-й минуте 23-летний нападающий получил предупреждение за проявление неспортивного поведения.

После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

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