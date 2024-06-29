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Игрок «Фенербахче» Джеко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — источник

Игрок «Фенербахче» Джеко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — источник
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38-летний нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко имеет предложения из Саудовской Аравии и Хорватии, сообщает журналист Ягиз Сабункоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, будущее боснийца в турецком клубе неясно, о продлении контракта ещё не принято решения. Сообщается, что у Джеко уже есть два официальных предложения — из Саудовской Аравии и Хорватии.

Джеко выступает за «Фенербахче» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за турецкий клуб 46 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,7 млн.

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