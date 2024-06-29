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Германия — Дания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Германия — Дания: статистика личных встреч, история противостояний

Германия — Дания: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матча Германия — Дания предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников:

  • Всего матчей: 30
  • Побед Германии: 16
  • Побед Дании: 9
  • Ничьих: 5
  • Разница голов — 53:36 в пользу Германии.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Календарь матчей Евро-2024
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