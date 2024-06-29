Германия — Дания: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В преддверии матча Германия — Дания предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников:

Всего матчей : 30

: 30 Побед Германии : 16

: 16 Побед Дании : 9

: 9 Ничьих : 5

: 5 Разница голов — 53:36 в пользу Германии.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: