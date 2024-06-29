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Талалаев: сборная Италии хорошо провела на Евро-2024 только полтайма

Талалаев: сборная Италии хорошо провела на Евро-2024 только полтайма
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Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборной Италии со Швейцарией. Встреча состоится сегодня, 29 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Италия должна показать свой уровень игры, он должен стабилизироваться. У итальянцев должны появиться качество и результат. Сколько хороших таймов провела Италия на Евро? Полтайма с Албанией.

Успехи команды зависят от работы тренерского штаба, а не от одного тренера. Но на этом чемпионате Спаллетти по матч‑менеджменту пока лучший тренер. Швейцария по игре смотрится лучше Италии, в атаку она играет очень хорошо, но остаются проблемы в обороне. Я не удивлюсь консервативной игре от обороны от итальянцев. А потом настанет момент, когда Спаллетти будет решать, где же у швейцарцев слабые места. Оба тренера, Якин и Спаллетти, работали у нас в России. Думаю, шансы команд 50 на 50», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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