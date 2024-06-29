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Швейцария — Италия: статистика личных встреч, история противостояний

Швейцария — Италия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Швейцарии и Италии.

  • Всего матчей: 60
  • Побед Швейцарии: 7.
  • Побед Италии: 29.
  • Ничьих: 24.
  • Разница мячей: 110-66 в пользу Италии.
Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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