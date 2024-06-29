Швейцария — Италия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Швейцарии и Италии.

Всего матчей: 60

Побед Швейцарии: 7.

Побед Италии: 29.

Ничьих: 24.

Разница мячей: 110-66 в пользу Италии.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.