Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в € 5 млн — Corriere dello Sport

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не принял предложение президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере € 5 млн в год, включая бонусы. При этом заработная плата грузинского футболиста будет расти в течение следующих сезонов и превысит € 7 млн ближе к завершению срока трудового соглашения. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, состоялась встреча между Кварацхелией, его агентом Мамукой Джугелия и Де Лаурентисом, на которой 23-летний нападающий сообщил, что ему нужно время для того, чтобы обдумать представленное ему предложение. Следующая встреча сторон должна состояться после окончания Евро-2024.

Подчёркивается, что на текущий момент у Кварацхелии есть предложение от «ПСЖ», по которому он может зарабатывать € 11 млн в год.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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