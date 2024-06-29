Камавинга высказался о том, что Де Брёйне считает Францию фаворитом

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга высказался по поводу того, что капитан национальной команды Бельгии Кевин Де Брёйне считает своих соперников фаворитами в очном матче в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Это очень сложно. Де Брёйне сказал, что мы фавориты, но мы не должны попадать в эту ловушку. Тут всё 50 на 50. Мы не должны попасться на эту уловку», — приводит слова Камавинга интернет-издание Marca.

Напомним, на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Франции сыграет с бельгийской национальной командой. Встреча состоится 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.