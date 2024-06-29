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Экс-тренер вратарей «Спартака» Кузнецов высказался о конфликте Джикии с Абаскалем

Экс-тренер вратарей «Спартака» Кузнецов высказался о конфликте Джикии с Абаскалем
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов высказался о конфликте бывшего защитника клуба Георгия Джикии с экс-тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

– Нет, когда я был в клубе, то Георгий был железным игроком старта и неизменным капитаном. При мне у них не было никаких конфликтов.

– А с Соболевым?
– Тоже не припомню, чтобы у них было какое-то недопонимание, — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, 18 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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