«За цветом кожи живое сердце». Конате призвал к борьбе с расовой дискриминацией

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался о проблеме роста расовой дискриминации в его родной стране.

«Разнообразие всегда было сильной страной Франции. Я из семей мигрантов. Когда слышу всё, что говорят в социальных сетях или на новостных каналах… СМИ играют очень важную роль. Необходимо положить конец предрассудкам и стереотипам.

Когда я вижу подобное отношение, то вспоминаю о своих родителях, у которых была тяжёлая работа, например, уборщика с невыносимым графиком. Меня огорчает, когда мы не думаем о людях, которые отдали своё здоровье на благо Франции.

Франция — прекрасная страна. Мы должны идти навстречу людям. За внешностью, цветом кожи находится живое сердце. Это самое важное. Мы не можем собрать пазл только из одних и тех же кусочков. Чтобы создать что-то прочное, нужны разные детали. Жизнь очень коротка, но она прекрасна. Нам необходимо наслаждаться ей вместе, а не находиться в разладе», — приводит слова Конате RMC Sport.

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