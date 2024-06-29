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Форвард сборной Словакии Стрелец: Англия — колыбель футбола, у неё игроки экстра-класса

Форвард сборной Словакии Стрелец: Англия — колыбель футбола, у неё игроки экстра-класса
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Нападающий сборной Словакии Давид Стрелец высказался о сопернике своей национальной команды по матчу 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Словаки за выход в четвертьфинал сразятся с англичанами. Встреча между сборными состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия — колыбель футбола. У этой сборной игроки экстра-класса, и мы постараемся сыграть на их уровне. Надеюсь, им не удастся показать на фоне нас свои лучшие качества. Шансы определенно есть, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха», — приводит слова Стрелеца официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии. Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут в период с 29 июня по 2 июля.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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