Форвард сборной Словакии Стрелец: Англия — колыбель футбола, у неё игроки экстра-класса

Нападающий сборной Словакии Давид Стрелец высказался о сопернике своей национальной команды по матчу 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Словаки за выход в четвертьфинал сразятся с англичанами. Встреча между сборными состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

«Англия — колыбель футбола. У этой сборной игроки экстра-класса, и мы постараемся сыграть на их уровне. Надеюсь, им не удастся показать на фоне нас свои лучшие качества. Шансы определенно есть, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха», — приводит слова Стрелеца официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии. Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут в период с 29 июня по 2 июля.