Энрике хочет избавиться от капитана сборной Словакии Шкриньяра в «ПСЖ» — Footmercato

29-летний защитник «ПСЖ» и сборной Словакии Милан Шкриньяр может покинуть клуб этим летом, сообщает интернет-издание Footmercato.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на футболиста и хочет избавиться от игрока из-за его большой зарплаты. При этом, сообщается, что на Шкриньяра есть спрос на рынке. Особенное внимание игроку уделяют клубы из Турции — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

Словак вместе со своей сборной пробился в 1/8 чемпионата Европы в Германии и сыграл во всех матчах группового этапа.

Напомним, в прошедшем сезоне Шкриньяр сыграл за «ПСЖ» 32 матча, в которых сумел отметиться одним голом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость словака составляет € 30 млн.