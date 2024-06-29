ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике хочет избавиться от капитана сборной Словакии Шкриньяра в «ПСЖ» — Footmercato

Энрике хочет избавиться от капитана сборной Словакии Шкриньяра в «ПСЖ» — Footmercato
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний защитник «ПСЖ» и сборной Словакии Милан Шкриньяр может покинуть клуб этим летом, сообщает интернет-издание Footmercato.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на футболиста и хочет избавиться от игрока из-за его большой зарплаты. При этом, сообщается, что на Шкриньяра есть спрос на рынке. Особенное внимание игроку уделяют клубы из Турции — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

Словак вместе со своей сборной пробился в 1/8 чемпионата Европы в Германии и сыграл во всех матчах группового этапа.

Напомним, в прошедшем сезоне Шкриньяр сыграл за «ПСЖ» 32 матча, в которых сумел отметиться одним голом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость словака составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» € 250 млн за 16-летнего Ямаля — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android