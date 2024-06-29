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Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА рассказал, зачем оформил украинское гражданство в 1990-е

Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА рассказал, зачем оформил украинское гражданство в 1990-е
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Бывший вратарь сборной Украины Дмитрий Тяпушкин рассказал, как получил гражданство Украины.

«Играя в Тернополе (это была уже высшая лига Украины), получил вызов в сборную. Приехал на сбор. А тогда же паспорта ещё были союзные. Мне туда же печать и шлёпнули: Украина. И я по этому паспорту играл в товарищеских матчах и отборе чемпионата Европы. С ним же потом приехал в «Спартак» — уже как легионер. Но тогда же не было никаких лимитов.

СССР только недавно развалился, и к таким ситуациям спокойно относились, без проблем. А в сборной России и без меня были прекрасные голкиперы — Черчесов, Харин. Я не питал иллюзий по этому поводу. А на Украине ко мне было прекрасное отношение — никаких косых взглядов и проблем. Появилась возможность поиграть в отборе на Евро — почему нет?», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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