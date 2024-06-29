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«Этот факт приятен для Франции». Камавинга – об отсутствии Куртуа в сборной Бельгии

«Этот факт приятен для Франции». Камавинга – об отсутствии Куртуа в сборной Бельгии
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос об отсутствии одноклубника Тибо Куртуа в составе бельгийской национальной команды на Евро-2024. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у вратаря есть конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско.

«Я не знаю, была ли у него ссора с тренером. Однако тот факт, что он не играет, приятен для сборной Франции, ведь он останавливает все удары, поскольку очень хороший вратарь», — приводит слова Камавинга RMC Sport.

Сборная Франции с бельгийской национальной командой на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоится 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
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