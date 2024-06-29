Тренер «Истиклола» вспомнил, как новичок «Ростова» Ятимов повздорил с Криштиану Роналду

Тренер вратарей таджикистанского «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин высказался о новом голкипере «Ростова» Рустаме Ятимове, перешедшего из таджикистанской команды.

— А вы своей игровой карьерой довольны?

— Да, и этот опыт мне очень помогает в работе тренером. Какие-то моменты повторяются. Недавно играли с «Истиклолом» против «Аль-Насра». А там Роналду, Талиска, Мане, Отавио. Надо Ятимова готовить к игре. И я вспоминаю «ПСЖ» со «Спартаком». У них атака была — Веа, Жинола, в середине поля вся сборная Франции. Веа после того сезона «Золотой мяч» получил. То же самое — «Бавария»: Маттеус, Жоржиньо. В эти воспоминания-впечатления я и нырнул, чтобы помочь Русику психологически. Если помогло — прекрасно. Он эти матчи сыграл очень здорово. Я доволен. Значит, вот это игроцкое прошлое мне где-то помогло.

— Не слишком нахально было с его стороны ругаться с Роналду?

— Мы проговаривали такие ситуации. Не то что тяни время — не торопись, дай отдышаться полевым. Тут Криштиану прибегает: «Ставь мяч быстрее». Русик — русский парень, ответил по-свойски. Ничего, потом помирились, обнялись. Инцидент исчерпан. Он от Роналду ещё тяжёлый мяч потащил. После игры сказал ему: «Хорошая работа, молодец, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний Ятимов является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он стал шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В клубе он провёл 92 матча, из которых 39 «сухих». В активе голкипера 44 матча в составе сборной Таджикистана, 17 из которых ему удалось провести без пропущенных мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.