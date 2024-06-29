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Агент форварда сборной Ирана Агаейпура сообщил о переходе игрока в «Оренбург»

Агент форварда сборной Ирана Агаейпура сообщил о переходе игрока в «Оренбург»
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Агент Алиреза Никуманеш, представляющий интересы нападающего клуба «Эстеглаль Хузестан» и сборной Ирана Джавада Агаейпура, сообщил, что в ближайшее время футболист перейдёт в «Оренбург».

«Мы общаемся с «Оренбургом» по переходу Явада. Скоро он станет игроком этой команды», — приводит слова Никуманеша Sport24.

Джаваду Агаейпуру 24 года. Он играет за иранский «Эстеглаль Хузестан» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в чемпионате Ирана, в которых забил девять мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету один в составе сборной Ирана. Контракт Агаейпура со своим клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, составляет € 550 тыс.

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