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В Бельгии извинились за видео с Онана, поющим об ударах по ногам Килиану Мбаппе

В Бельгии извинились за видео с Онана, поющим об ударах по ногам Килиану Мбаппе
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Бельгийская федерация футбола (RBFA) принесла извинения за эпизод с полузащитником «красных дьяволов» Амаду Онана, который совместно с комиком Пабло Андресом исполнил песню об ударах по ногам нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе. Напомним, 1 июля состоится матч Франция — Бельгия на стадии 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в социальных сетях сборной Бельгии появилось видео, на котором бельгийский комик поёт: «Кто это, кто будет бить Мбаппе по голени?» На это Онана ответил: «Это Амаду Онана».

«Вчера в социальных сетях было размещено видео, в котором Амаду Онана рассказывает о том, как ударил бы Мбаппе по голени. Федерация уже несколько лет работает с Пабло Андресом. Его видео всегда были юмористическими. То, что было опубликовано в наших сетях, также было юмористическим. Его не совсем поняли, и мы решили удалить видео. Мы приносим свои извинения, если кого-то обидели», — приводит слова RBFA RMC Sport.

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