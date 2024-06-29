Тяпушкин: «Спартак» — это фирма. Чтобы принадлежать к ней, нужно было постоянно доказывать

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин рассказал о периоде своей карьеры в московской команде под руководством главного тренера Олега Романцева.

— Как работалось с Романцевым?

— Нормально. Всем нужно было доказывать Олегу Ивановичу игрой свою состоятельность и право находиться в «Спартаке». Если ты это делаешь — проблем никаких. Но это нужно было делать регулярно, и это правильно: всё-таки «Спартак» — это фирма. Чтобы принадлежать к этой фирме, нужно выходить на поле и доказывать, что ты готов отстаивать чемпионский титул, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Дмитрий Тяпушкин играл за «Спартак» с 1994 по 1995 год. Романцев в свой первый период в клубе тренировал московскую команду с 1991 по 1995 год.