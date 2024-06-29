Игрок «Ньюкасла» Каллум Уилсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — Бен Джейкобс

32-летний нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Каллум Уилсон может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «сороки» с большим желанием согласятся на продажу англичанина, поскольку испытывают трудности с финансовым фэйр-плей. Сообщается, что три неназванных клуба из Саудовской Аравии проявляют большой интерес к Уилсону.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.