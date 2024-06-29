ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамардашвили объяснил свои слова о том, что Кварацхелия сильнее всей сборной Испании

Мамардашвили объяснил свои слова о том, что Кварацхелия сильнее всей сборной Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили объяснил сказанные им в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией слова о том, что крайний нападающий грузинской национальной команды Хвича Кварацхелия сильнее, чем вся «Фурия Роха».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я его фанат как грузин. Он может выиграть «Золотой мяч». При всём уважении к Испании. Я сказал это, будучи игроком сборной Грузии», — приводит слова Мамардашвили Marca.

Напомним, матч Испания — Грузия состоится 30 июня и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Мамардашвили: Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android