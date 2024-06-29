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Мамардашвили объяснил свои слова о том, что Кварацхелия сильнее всей сборной Испании

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили объяснил сказанные им в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией слова о том, что крайний нападающий грузинской национальной команды Хвича Кварацхелия сильнее, чем вся «Фурия Роха».

«Я его фанат как грузин. Он может выиграть «Золотой мяч». При всём уважении к Испании. Я сказал это, будучи игроком сборной Грузии», — приводит слова Мамардашвили Marca.

Напомним, матч Испания — Грузия состоится 30 июня и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

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