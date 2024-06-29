Воспитанник «Зенита» Зинков высказался о количестве доморощенных игроков в составе команды

Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков, являющийся воспитанником «Зенита», высказался о количестве доморощенных футболистов в составе санкт-петербургского клуба.

– «Зенит» со своими воспитанниками в составе – это уже выглядит как фантастика в наше время?

– На данный момент да. Честно говоря, не помню, кто прямо из зенитовской школы играл в основном составе. Последними были Аршавин, Кержаков, Быстров. Их поколение. Насколько я знаю, это довольно сильно расстраивает болельщиков «Зенита».

– Через год «Зенит» отметит 100-летие. Скорее всего, в его составе будут только два питерца: третий вратарь Михаил Кержаков и полузащитник Дмитрий Васильев.

– Если болеешь за «Зенит», то грустновато. При тех возможностях вкладываться в Академию, которые у него есть, думаю, что, если бы молодым ребятам давали больше шансов, глядишь, было бы побольше воспитанников, – приводит слова Зинкова «РБ Спорт».

После 30 туров чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.