ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Зинков высказался о количестве доморощенных игроков в составе команды

Воспитанник «Зенита» Зинков высказался о количестве доморощенных игроков в составе команды
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков, являющийся воспитанником «Зенита», высказался о количестве доморощенных футболистов в составе санкт-петербургского клуба.

– «Зенит» со своими воспитанниками в составе – это уже выглядит как фантастика в наше время?
– На данный момент да. Честно говоря, не помню, кто прямо из зенитовской школы играл в основном составе. Последними были Аршавин, Кержаков, Быстров. Их поколение. Насколько я знаю, это довольно сильно расстраивает болельщиков «Зенита».

– Через год «Зенит» отметит 100-летие. Скорее всего, в его составе будут только два питерца: третий вратарь Михаил Кержаков и полузащитник Дмитрий Васильев.
– Если болеешь за «Зенит», то грустновато. При тех возможностях вкладываться в Академию, которые у него есть, думаю, что, если бы молодым ребятам давали больше шансов, глядишь, было бы побольше воспитанников, – приводит слова Зинкова «РБ Спорт».

После 30 туров чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Материалы по теме
«Зенит» готов предложить Ивану Иличу зарплату в € 3 млн за сезон — Gazzetta Granata
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android