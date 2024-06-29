Капитан сборной Словакии Шкриньяр рассказал, чем выделяется его команда на Евро-2024

Капитан и защитник сборной Словакии Мартин Шкриньяр рассказал, благодаря чему команда смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2024. Футболист указал на стойкое единство своей сборной. Напомним, сборная Словакии заняла третье место в группе E и продолжила борьбу за трофей. В 1/8 финала Евро-2024 команда встретится с Англией. Встреча пройдёт завтра, 30 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

«Это большая честь. И дело даже не в том, что я капитан этой сборной. Нам удалось пробиться в число 16 сильнейших сборных чемпионата Европы, что и важно. Ведь мы помним, с чего начинали: когда к нам пришёл тренер, мы играли товарищеские матчи перед парой тысяч человек на стадионе. А сейчас, после двух лет усиленного труда, мы в числе 16 лучших команд Европы. Это замечательно, мы безмерно рады этому.

Игроки настроены великолепно. Мы вместе уже месяц, и командный дух потрясающий – как будто только вчера собрались. Мы проводим много времени вместе. Мы вместе даже после тренировок, вместе смотрим матчи. Это то, что отличает нас от многих. Думаю, это то, что это нас определяло в прошлом и будет определять нас в будущем. Всё (в нашей команде) строится на единстве коллектива, что и проявляется на поле», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт УЕФА.