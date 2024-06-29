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Мамардашвили иронично ответил на слова Начо о желании забить много голов сборной Грузии

Мамардашвили иронично ответил на слова Начо о желании забить много голов сборной Грузии
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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили поделился мнением о грядущем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией, который состоится завтра, 30 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они будут атаковать. Наша цель — не допускать ошибок и использовать качество нашей атаки.

Начо сказал, что сборная Испании постарается забить мне как можно больше голов? Я желаю ему удачи», — приводит слова Мамардашвили Marca.

Напомним, матч Испания — Грузия состоится 30 июня и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

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