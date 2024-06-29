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Касаткина и Шнайдер завоевали по трофею, Швейцария выбила Италию на Евро. Главное к вечеру

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне, её соотечественница Диана Шнайдер выиграла титул чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, сборная Швейцарии победила Италию в 1/8 финала Евро-2024, Михаил Сергачёв обменян в «Юту», продолжается драфт НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 июня.

Футбол

Сборная Швейцарии обыграла Италию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

«Урарту» объявил о подписании Ивана Игнатьева

Хоккей

Игорь Чернышов выбран «Сан-Хосе» под общим 33-м номером на драфте НХЛ — 2024

Илья Набоков выбран «Колорадо» под общим 38-м номером на драфте НХЛ — 2024

«Тампа» обменяла Михаила Сергачёва в «Юту»

Российский голкипер Михаил Егоров выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ под общим 49-м номером

Никита Артамонов выбран «Каролиной» под общим 50-м номером на драфте НХЛ — 2024

Теннис

Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Истбурне

20-летняя Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Тейлор Фритц стал чемпионом турнира в Истбурне, обыграв Макса Пёрселла

Баскетбол

«Зенит» объявил об уходе Кайла Курича

Двукратный чемпион Единой лиги Зайцев стал новым игроком «Уралмаша»

Авто

Ферстаппен завоевал поул Гран-при Австрии, Пиастри не засчитали лучший круг

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