Касаткина и Шнайдер завоевали по трофею, Швейцария выбила Италию на Евро. Главное к вечеру

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне, её соотечественница Диана Шнайдер выиграла титул чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, сборная Швейцарии победила Италию в 1/8 финала Евро-2024, Михаил Сергачёв обменян в «Юту», продолжается драфт НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 июня.
Футбол
Сборная Швейцарии обыграла Италию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
«Урарту» объявил о подписании Ивана Игнатьева
Хоккей
Игорь Чернышов выбран «Сан-Хосе» под общим 33-м номером на драфте НХЛ — 2024
Илья Набоков выбран «Колорадо» под общим 38-м номером на драфте НХЛ — 2024
«Тампа» обменяла Михаила Сергачёва в «Юту»
Российский голкипер Михаил Егоров выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ под общим 49-м номером
Никита Артамонов выбран «Каролиной» под общим 50-м номером на драфте НХЛ — 2024
Теннис
Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Истбурне
20-летняя Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Тейлор Фритц стал чемпионом турнира в Истбурне, обыграв Макса Пёрселла
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе Кайла Курича
Двукратный чемпион Единой лиги Зайцев стал новым игроком «Уралмаша»
Авто
Ферстаппен завоевал поул Гран-при Австрии, Пиастри не засчитали лучший круг
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На Олимпиаде в Париже не выступят чемпионки Токио-2020 в беге на 100, 200, 400 и 800 м