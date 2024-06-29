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Германия — Дания. Прямая трансляция
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Касаткина и Шнайдер завоевали по трофею WTA-500, Швейцария обыграла Италию в 1/8 финала Евро, Сергачёв обменян в Юту

Касаткина и Шнайдер завоевали по трофею, Швейцария выбила Италию на Евро. Главное к вечеру
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Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне, её соотечественница Диана Шнайдер выиграла титул чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, сборная Швейцарии победила Италию в 1/8 финала Евро-2024, Михаил Сергачёв обменян в «Юту», продолжается драфт НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 июня.

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Сборная Швейцарии обыграла Италию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

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Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Истбурне

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