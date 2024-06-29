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«Жирона» презентовала форму на сезон-2024/2025

«Жирона» презентовала форму на сезон-2024/2025
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Пресс-служба испанской «Жироны» в социальной сети X (ранее Twitter) представила новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «ЖИРОНА»

Фото: ФК «Жирона»

Фото: ФК «Жирона»

«Экипировка для захватывающего сезона. Она полна истории и символизма», — говорится в сообщении пресс-службы «Жироны» в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Жирона» завершила сезон-2023/2024 испанской Примеры, заняв третье место. Команда Мичела набрала 81 очко за 38 матчей, отстав от идущей второй «Барселоны» на четыре очка. Впервые в своей истории клуб квалифицировался в Лигу чемпионов. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», занявший первое место с 95 набранными очками.

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