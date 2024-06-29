Вингер сборной Бельгии Бакайоко: я не хотел бы стать Мбаппе даже на один день

Крайний нападающий сборной Бельгии Жоан Бакайоко ответил на вопрос, хотел ли бы он на один день стать вингером французской национальной команды Киллианом Мбаппе. Напомним, 1 июля «красные дьяволы» сыграют с Францией в матче 1/8 финала Евро-2024.
«Стать Мбаппе на один день? Нет, ведь я Жоан Бакайоко и этого достаточно. Конечно, Мбаппе — невероятно цельный нападающий. Он хорошо играет на всех участках поля.
[В сборную Бельгии] пришло много новых игроков, сейчас другая команда. Мы смотрим на футбол иначе. Матч с Францией будет отличаться от предыдущего. Разумеется, у них есть качественные игроки в каждой линии», — приводит слова Бакайоко Sport.es.
Напомним, встреча состоится 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: