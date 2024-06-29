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Вингер сборной Бельгии Бакайоко: я не хотел бы стать Мбаппе даже на один день

Вингер сборной Бельгии Бакайоко: я не хотел бы стать Мбаппе даже на один день
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Крайний нападающий сборной Бельгии Жоан Бакайоко ответил на вопрос, хотел ли бы он на один день стать вингером французской национальной команды Киллианом Мбаппе. Напомним, 1 июля «красные дьяволы» сыграют с Францией в матче 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стать Мбаппе на один день? Нет, ведь я Жоан Бакайоко и этого достаточно. Конечно, Мбаппе — невероятно цельный нападающий. Он хорошо играет на всех участках поля.

[В сборную Бельгии] пришло много новых игроков, сейчас другая команда. Мы смотрим на футбол иначе. Матч с Францией будет отличаться от предыдущего. Разумеется, у них есть качественные игроки в каждой линии», — приводит слова Бакайоко Sport.es.

Напомним, встреча состоится 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Плей-офф Евро-2024

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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