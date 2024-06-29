«Это не решение проблемы». Игрок Англии Сака высказался о его возможном смещении в защиту

Правый вингер сборной Англии Букайо Сака высказался о его возможном смещении на левый фланг защиты в матчах плей-офф чемпионата Европы в Германии.

«Я не думаю, что перемещение меня на эту позицию — это решение проблемы. В конце концов, я думаю, мы можем поговорить об этом, но это в руках Гарета. Так что нам просто придётся довериться ему, когда он выберет игрока на эту позицию», — приводит слова Саки интернет-издание Daily Mail.

У сборной Англии на позицию левого защитника есть только один игрок — Люк Шоу. Напомним, что он не провёл ни одного матча за команду на турнире из-за травмы. Букайо Сака выступал на позиции левого защитника на юношеском уровне.

Сборная Англии выиграла группу С, где соперниками были Дания, Словения и Сербия. Словаки стали третьими в группе Е, где играли с Румынией, Бельгией и Украиной. Они сыграют друг с другом в матче 1/8 чемпионата Европы в Германии.