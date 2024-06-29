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«Это не решение проблемы». Игрок Англии Сака высказался о его возможном смещении в защиту

«Это не решение проблемы». Игрок Англии Сака высказался о его возможном смещении в защиту
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Правый вингер сборной Англии Букайо Сака высказался о его возможном смещении на левый фланг защиты в матчах плей-офф чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что перемещение меня на эту позицию — это решение проблемы. В конце концов, я думаю, мы можем поговорить об этом, но это в руках Гарета. Так что нам просто придётся довериться ему, когда он выберет игрока на эту позицию», — приводит слова Саки интернет-издание Daily Mail.

У сборной Англии на позицию левого защитника есть только один игрок — Люк Шоу. Напомним, что он не провёл ни одного матча за команду на турнире из-за травмы. Букайо Сака выступал на позиции левого защитника на юношеском уровне.

Сборная Англии выиграла группу С, где соперниками были Дания, Словения и Сербия. Словаки стали третьими в группе Е, где играли с Румынией, Бельгией и Украиной. Они сыграют друг с другом в матче 1/8 чемпионата Европы в Германии.

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