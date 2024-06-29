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Смородская: Дзюбе пора заканчивать карьеру, в «Локомотиве» он не показал ничего особенного

Смородская: Дзюбе пора заканчивать карьеру, в «Локомотиве» он не показал ничего особенного
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем экс-форварда железнодорожников Артёма Дзюбы после ухода из «Локомотива».

«Дзюба уже точно не поедет за границу. Возраст у Артёма уже не тот. Ему пора заканчивать карьеру. В «Локомотиве» он не показал ничего особенного», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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