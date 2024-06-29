В «Спартаке» рассказали, когда Бабич присоединится к команде после Евро-2024

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о сроках возвращения в команду защитника сборной Сербии Срджана Бабича.

«Планируется, что Срджан Бабич, который был в расположении сборной Сербии на чемпионате Европы, присоединится к нам в середине следующей недели», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сербская национальная команда набрала два очка и заняла четвёртое место в квартете С.

Срджан Бабич не сыграл ни одной минуты на чемпионате Европы — 2024 за национальную команду.

Защитник стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В минувшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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