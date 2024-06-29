Агент Д’Амико: пока сборной Италии везёт на чемпионате Европы

Бывший генеральный секретарь Итальянской ассоциации футбольных агентов Андреа Д'Амико высказался об игре национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Италии пока везёт на чемпионате Европы. Что касается работы Спаллетти, то я бы не сравнивал его работу в клубах и в сборной — это всё же разные вещи. Надеюсь, что Италия хорошо себя проявит после выхода из группы. Когда команда сталкивается с трудностями, она становится лучше», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, итальянская национальная команда пробилась в плей-офф Евро-2024 и в матче 1/8 финала встретится со сборной Швейцарии. Игра состоится сегодня, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.