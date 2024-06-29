Камавинга опубликовал фото спящего Беллингема в качестве поздравления с 21-летием

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга поздравил своего одноклубника Джуда Беллингема с днём рождения, опубликовав на своей странице в соцсетях фотографию спящего именинника. Полузащитнику сборной Англии сегодня, 29 июня, исполнился 21 год.

Фото: Соцсети Эдуарду Камавинга

Напомним, минувший сезон стал первым для 20-летнего Беллингема в составе «Реала». До этого английский полузащитник также выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Бирмингем». В клубном сезоне-2023/2024 Беллингем сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского клуба.

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За сборную 21-летний футболист дебютировал в ноябре 2020 года в домашнем матче со сборной Ирландии (3:0). На данный момент у Беллингема 32 матча за Англию, четыре забитых мяча и пять результативных передач.