Алдонин — о возможном трансфере Соболева в «Зенит»: смысл этого перехода?

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«С точки зрения спортивной составляющей для Соболева, безусловно, переход в «Зенит» — это плюс. У него будет выше конкуренция за место в составе. Ну, заработать он там сможет. Но по факту обе команды борются за чемпионство. Смысл этого перехода?» — приводит слова Алдонина «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы обсуждают возможный трансфер форварда красно-белых за € 12 млн.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.