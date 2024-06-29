«Локомотив» не предлагал контракт форварду «Шальке» Караману

«Локомотив» не делал предложений по форварду «Шальке» Кенану Караману. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что нападающий «Шальке» Кенан Караман ведёт переговоры с «Локомотивом». Об этом сообщало издание Sport24 со ссылкой на EMG Mundial.

Transfer Nabzi также информировал, что, помимо российского клуба, к 30-летнему турку проявляет интерес «Трабзонспор». «Шальке» готов отпустить игрока за € 3 млн.

Кенан Караман выступает за «Шальке» с лета 2022 года. Из «Бешикташа» в немецкий клуб он перешёл в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Кенан Караман принял участие в 29 матчах Второй Бундеслиги. На его счету 13 голов и девять ассистов. Контракт турецкого форварда с «Шальке» истекает летом следующего года.