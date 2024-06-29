«Философия изменилась». Игнатьев — о возможном уходе Антона Миранчука из «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном уходе Антона Миранчука из московского «Локомотива». По мнению эксперта, сейчас футболисты в первую очередь смотрят на финансовые условия. Именно с этим может быть связан уход Миранчука из московского клуба, считает Игнатьев.

«Миранчук решает свою судьбу. Было бы отрадно и правильно, если бы он остался в «Локомотиве». Но рыба выбирает, где глубже, а человек — где лучше. Убеждён, что в первую очередь стоит финансовый вопрос.

Мы не знаем мотивы Миранчука, что для него первично: финансы или клуб. Раньше честь и марка клуба были первостепенными, а деньги не играли роль, были вторичны. Сейчас философия изменилась. Сумму сказали — быстренько пошёл, забыв, что такое эмблема и клуб. К огромному сожалению, сейчас такие реалии», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Ранее стало известно, что в переговорах между «Локомотивом» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту снова наступила пауза. Стороны пока не договорились о третьей встрече.