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Германия — Дания. Прямая трансляция
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Поульсен — о матче с Германией: не думаю, что Дания могла бы получить более крутую вывеску

Поульсен — о матче с Германией: не думаю, что Дания могла бы получить более крутую вывеску
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен высказался о поддержке датских болельщиков в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией, а также заявил, что его национальной команде попадаются самые крутые соперники.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я верю в датских болельщиков и верю, что они будут шуметь и создадут нам хорошую атмосферу. Это будет отличной поддержкой. Я не думаю, что мы могли бы получить более крутую вывеску — скажем так. Так что с этой точки зрения у нас самые крутые соперники, которые только могут быть. А ещё мы играем на стадионе, известном своей отличной атмосферой», — приводит слова Поульсена пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра между сборными Германии и Дании пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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