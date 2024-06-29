Карвахаль: не перейду ни в один европейский клуб после «Реала», это я вам гарантирую

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился мыслями о своём будущем за пределами испанского клуба.

«В тот день, когда придёт моя очередь покинуть клуб, я буду оценивать, в какой позиции нахожусь в данный момент, в каком возрасте… но я не перейду ни в один европейский клуб после «Реала», это я вам гарантирую», — приводит слова Карвахаля Marca со ссылкой на SER.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в минувшем клубном сезоне Карвахаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.