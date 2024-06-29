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Агент Жемалетдинова объяснил, почему игрок попал в заявку ЦСКА на товарищеский матч

Вадим Шпинёв, агент российского футболиста Рифата Жемалетдинова, объяснил, почему игрок попал в заявку ЦСКА на товарищеский матч с «Шинником», не имея контракта с клубом.

«Это просто подготовка к предстоящему сезону. А дальше — посмотрим. Контракт пока не подписан, клуб ни о чём не объявлял. Жемалетдинов получает практику, знакомится с командой», — приводит слова Шпинёва Sport24.

На момент выхода новости счёт в товарищеском матче 1:1. Рифат остался на скамейке запасных ЦСКА.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.