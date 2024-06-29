ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швейцария — Италия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

Швейцария — Италия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на игру.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Материалы по теме
Невнятная Италия и ретроспектива от Швейцарии. Как пройдёт матч Евро-2024?
Невнятная Италия и ретроспектива от Швейцарии. Как пройдёт матч Евро-2024?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android