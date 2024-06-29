Швейцария — Италия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд на игру.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.