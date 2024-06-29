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Балахнин: Щетинину рано уходить из «Ростова» после одного удачного сезона

Балахнин: Щетинину рано уходить из «Ростова» после одного удачного сезона
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном уходе Кирилла Щетинина из стана ростовчан. Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к полузащитнику проявляются московские ПФК ЦСКА и «Локомотив». Однако, по мнению Балахнина, Щетинину ещё рано уходить из «Ростова».

«Щетинину после одного удачного сезона в «Ростове» рано уходить в команды рангом повыше. Конечно, хорошо, что к нему уже есть интерес со стороны больших клубов.Я вообще считаю его лучшим игроком в сегодняшнем «Ростове».

Он ярко себя проявил, интересный парень растёт. Но уходить из команды, в которой ты явно прогрессируешь, я не вижу никакого смысла. Ты нашёл свою команду и тренера, который способствует твоему развитию, зачем уходить? Если бы был застой или какая-то команда сделала бы предложение, от которого не отказываются, то можно ещё подумать. Но всё-таки на сегодняшний день я не вижу смысла Щетинину уходить из «Ростова», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Щетинин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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