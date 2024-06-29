«Краснодар» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 29 июня, состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, встреча будет состоять из трёх таймов, два из которых будут по 45 минут, а один — 30.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Арутюнян, Тормена, Эктов, Кривцов, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.

«Динамо» Мх: Магомедов Т., Ковачевич, Алибеков, Шумахов, Сандрачук, Кагермазов, Магомедов Р., Глушков, Сердеров, Юсупов, Касинтура.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Махачкалинское «Динамо» в предстоящем сезоне также выступит в РПЛ. Дагестанский клуб занял второе место в Мелбет Первой лиги по итогам сезона-2023/2024.