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«Краснодар» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Краснодар» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 29 июня, состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, встреча будет состоять из трёх таймов, два из которых будут по 45 минут, а один — 30.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1-й тайм
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Кривцов – 8'     2:0    

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Арутюнян, Тормена, Эктов, Кривцов, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.

«Динамо» Мх: Магомедов Т., Ковачевич, Алибеков, Шумахов, Сандрачук, Кагермазов, Магомедов Р., Глушков, Сердеров, Юсупов, Касинтура.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Махачкалинское «Динамо» в предстоящем сезоне также выступит в РПЛ. Дагестанский клуб занял второе место в Мелбет Первой лиги по итогам сезона-2023/2024.

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