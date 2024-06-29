Fight Nights обыграл «Броук Бойз» в первом матче 1/2 финала Медиалиги

Сегодня, 29 июня, состоялся первый матч 1/2 финала 5-го сезона Медиалиги «Броук Бойз» — Fight Nights. Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды бойцовского промоушена.

Интересно, что «Броук Бойз» не нанёс ни одного удара по воротам соперника за матч, хотя в составе команды выступают экс-игроки РПЛ Павел Яковлев и Антон Соснин, бывший футболист БАТЭ Евгений Плешко и один из лучших игроков МФЛ-5 Алишер Рахимов.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграл 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).