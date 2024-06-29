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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов ответил на вопрос о возможном подписании Дзюбы

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов ответил на вопрос о возможном подписании Дзюбы
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что был бы не против видеть в своей команде футболистов уровня Артёма Дзюбы.

«Разговоров о переходе Артёма нет. Даже контактов с Дзюбой не было по этому поводу. Было бы неплохо, чтобы в нашем клубе были игроки такого уровня, но мы не контактировали с ним», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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