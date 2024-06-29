Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 30 июня

В ночь на завтра, 30 июня, в Кубке Америки 2024 года состоятся два матча 3-го тура группового этапа. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 30 июня:

1:00 мск. Группа А. Канада — Чили;

4:00 мск. Группа А. Аргентина — Перу.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Аргентина — Перу на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.