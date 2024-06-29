Аленичев: не факт, что Глушенков будет выглядеть в «Зените» так ярко, как в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о переходе бывшего полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит».

«Тот же Глушенков мог остаться в «Локомотиве» и принести большую пользу команде. Футболист имеет право на переход в «Зенит».

Значит, Глушенков считает, что может там вырасти в ещё более серьёзного футболиста. Будет ли Глушенков играть в «Зените», очень сложно сказать. В «Зените» будет сумасшедшая конкуренция. Не факт, что Глушенков будет так ярко выглядеть в «Зените», как он выглядел в «Локомотиве», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2023/2024 24-летний Глушенков сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.